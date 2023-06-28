С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты

pixabay.com
pixabay.com
Новый Социальный Кодекс Казахстана вступает в силу с 1 июля, передает BaigeNews.kz. Предлагаемые в новом Кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты.
«Одной из значимых новелл Кодекса является поэтапное повышение пенсий. С 1 января этого года до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более 2 миллионов пенсионеров. В целом, принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию (солидарная + базовая) в среднем на 27%. Теперь граждане имеют право передавать 50% своих пенсионных активов в доверительное управление. Вторая половина накоплений остается в ЕНПФ для обеспечения будущей пенсии», — сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.
С 1 июля также увеличиваются государственные социальные пособия еще на 14,5%. В целом, общее повышение составит 23%.
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«Согласно новому Кодексу, создаются Центры трудовой мобильности. В регионах будет единая база рабочих мест. Это придаст людям мобильность в поиске работы. В целом для эффективной реализации Социального Кодекса необходимо следующее. Как уже было сказано, с 1 июля предусмотрено повышение ряда выплат. Министерству труда необходимо обеспечить своевременное и в полном объеме назначение и повышение пособий в соответствии с Социальным кодексом. Люди должны вовремя получить новые выплаты», — поручил Смаилов.