С 1 июля в Казахстане снова подорожают сигареты

Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 6 июня 2023 года внесены поправки в приказ «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком», сообщает zakon.kz.

Приказом утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;

770 тенге с 1 января 2024 года.

В настоящее время минимальная розничная цена табачных изделий составляет 650 тенге.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

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