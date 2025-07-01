Акимат города Костаная сообщает, что с 1 июля текущего года вступают в силу изменения в схемах автобусных маршрутов №8, №10. Об этом сообщили в акимате города.

Данные маршруты будут осуществлять проезд по проспекту Назарбаева без заезда к Назарбаевской Интеллектуальной Школе.

Расстояние от школы до ближайшей остановки соответствуют Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Также сообщаем, что сокращается схема движения маршрута №11, с 1 июля текущего года маршрут будет осуществлять движение без заезда в Индустриальную зону. Конечной остановкой данного маршрута будет остановка “Промышленная” по проспекту Н. Назарбаева.

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