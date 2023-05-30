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Казахстанцы начнут управлять своими пенсионными накоплениями уже через месяц

Фото из открытых источников

С 1 июля вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям, сообщает zakon.kz.

В рамках Социального кодекса с 1 июля вкладчикам ЕНПФ предоставляется право по передаче до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.

«Использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, приумножению пенсионных накоплений».

Как отметили в ведомстве, при переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, т.е. в ЕНПФ.

Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, т.е. в ЕНПФ.

Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП), несет выбранный вкладчиком УИП.

«В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств», – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ.

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