С 1 июня начинается прием заявок на зачисление в детский сад

С 1 июня начинается прием заявлений на зачисление в детские сады. Он будет осуществляться, как и в прошлом году через автоматизированную систему «Индиго». Однако на этот раз родители не смогут подавать заявки на одного и того же ребенка с разных устройств. В программу внесли изменения, и за повторную заявку с другого компьютера или телефона родители потеряют доступ к сайту, передает alau.kz

Родители малышей, которым пора идти в детский сад, смогут подать заявки на зачисление своих детей уже на следующей неделе. Сделать это нужно будет через систему «Индиго». Свободные места начнут там появляться с 1 июня.

«1 июня в 6 часов вечера будут выставлены свободные места, которые будут иметься на этот период в частных детских садах с государственным образовательным заказом. А 2 числа родители смогут уже получать направления в эти детские сады. 4 июня будут выставляться свободные места в государственных детских садах. А 5 числа родители смогут их получить уже»,- рассказала Галина Попова, руководитель сектора отдела образования акимата города Костанай.

В этом году в Костанае освободятся 2900 мест для детей разных возрастов. Но число ожидающих в общей очереди намного выше — 8000 человек. В прошлом году подобная ситуация привела к ажиотажу. Родители, чтобы повысить свои шансы и не упустить место в саду, подавали заявки всей семьей с разных устройств на одного ребенка. Из-за этого в программе происходили сбои. За год разработчики «Индиго» систему пересмотрели, и теперь обещают, что подобной ситуации не должно повториться.

«Получить направление можно только через личный кабинет заявителя. Это с одного какого-то устройства или один компьютер, или телефон и с одного браузера. В случае, если начнут заходить родители с разных браузеров, с разных устройств, то программа их будет блокировать. Это считается грубейшим нарушением»,- сообщила Галина Попова.

За такое нарушение придумали и наказание. На первый раз система забанит пользователя на 5 дней. Если ситуация повторится второй раз — то блокировка произойдет на месяц. Ну, а на третий — бан будет бессрочным. Войти в систему вновь можно будет только обратившись в отдел образования, написав там заявление и дождавшись восстановление кабинета разработчиками. Но не только активность со стороны родных малыша стала причиной новых правил в системе. Были и другие факты.

«Участились случаи взлома этой программы и родители пытались разными путями получить направление. Из-за этого. И были случаи, что пытались таким образом продавать направления. Это было выяснено, и поэтому попытались таким образом отрегулировать»,- сказала Галина Попова.

По словам сотрудника отдела образования, продажа мест в очереди происходила не только в целом по стране, но и в нашем регионе. Такие данные им предоставили спец.органы, правда без конкретных подробностей. Еще одна информация, которую нужно учесть родителям это расчет возраста ребенка для зачисления в детский сад. Направления получат те малыши, которым на 1 сентября этого года будет исполнено 2 года. Если день рождение выпадает позже, то и в детский сад идти придется на следующий год.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.