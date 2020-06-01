С 1 июня возобновлены меры налогового администрирования

С 1 июня возобновляются сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю, сообщает zakon.kz.

В период Чрезвычайного положения Главой государства поручено оказать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе и по снижению налогового бремени. В рамках Постановлений Правительства Республики Казахстан приостановлено принятие мер по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам, начислению пени, приостановлению расходных операций, продлены сроки представления деклараций и т.п. Представлены отсрочки уплаты налогов и других платежей. В целях снижения фискального давления на бизнес приостановлены налоговые, таможенные проверки, проведение камерального контроля. При этом, ввиду окончания действия режима Чрезвычайного положения, с 1 июня текущего года возобновляются сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю. Также, в автоматическом режиме возобновляется направление налогоплательщикам уведомлений о погашении налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, на основании которых будут применяться дальнейшие способы и меры принудительного взыскания. Возобновляется деятельность апелляционных комиссий.

При этом налогоплательщики вправе получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов под залог имущества или банковскую гарантию, в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, на срок до трех лет, — сообщили в Комитете госдоходов Минфина Казахстана.

Напомним, что по камеральному контролю исполнение уведомлений может осуществляться посредствам сдачи налоговых деклараций или пояснений в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.

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