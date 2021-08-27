С 1 января 2022 года в Казахстане на 5% увеличат выплаты в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца

Проект постановления о повышении размера выплат в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца опубликовали на портале «Открытые НПА».

«С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат», – говорится в постановлении.