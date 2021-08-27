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С 1 января 2022 года в Казахстане на 5% увеличат выплаты в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца

Фото из открытых источников

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Проект постановления находится на публичном обсуждении до 13 сентября.

Проект постановления о повышении размера выплат в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца опубликовали на портале «Открытые НПА».

«С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат», – говорится в постановлении.

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 13 сентября.

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