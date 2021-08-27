С 1 января 2022 года в Казахстане на 5% увеличат выплаты в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца

Фото из открытых источников
Проект постановления находится на публичном обсуждении до 13 сентября.
Проект постановления о повышении размера выплат в связи с утратой трудоспособности и потерей кормильца опубликовали на портале «Открытые НПА».
«С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат», – говорится в постановлении.
Проект постановления находится на публичном обсуждении до 13 сентября.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области