С 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличится в Казахстане

На данный момент в Казахстане идет поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин. В связи с этим, казахстанкам, которые должны выйти на пенсию, до конца текущего года нужно вовремя обратиться в ЦОН.

Право на пенсионные выплаты имеют граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Почему нужно вовремя оформлять документы на пенсию

На сегодняшний день в Казахстане реализуется целый ряд изменений в пенсионную систему страны. Одно из них – это повышение пенсионного возраста женщин. Для реализации этого изменения с 2018 по 2027 год, в течение 10 лет, предусмотрено поэтапное доведение женского пенсионного возраста до 63 лет. То есть в текущем году казахстанки выходят на пенсию в 60 лет, а уже с 1 января 2022 года этот показатель будет равен 60 годам и 6 месяцам.

Пенсионный возраст для мужчин составляет в 63 года, для женщин – 60 лет (в 2021 году). В соответствии с ст. 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.

Поэтапное повышение пенсионного возраста женщин:

с 1 января 2018 года — по достижении 58,5 лет;

с 1 января 2019 года — по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года — по достижении 59,5 лет;

с 1 января 2021 года — по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года — по достижении 60,5 лет;

с 1 января 2023 года — по достижении 61 года;

с 1 января 2024 года — по достижении 61,5 года;

с 1 января 2025 года — по достижении 62 лет;

с 1 января 2026 года — по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2027 года — по достижении 63 лет.

В более раннем возрасте выход предусмотрен для:

1) граждан, проживавших с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (не менее 5 лет) в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне;

мужчины – по достижении 50 лет;

женщины – по достижении 45 лет.

2) женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

Для участниц накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы в 52 года в случае приобретения пенсионного аннуитета.

Какого размера будет пенсия

Ежемесячная пенсия в связи с достижением пенсионного возраста состоит из нескольких частей. Базовая пенсия гарантировано выплачивается всем казахстанцам. Ее минимальный размер равен 54% от прожиточного минимума (ПМ) для пенсионеров с рабочим стажем 10 лет и менее. В текущем году это 18 524 тенге, а в следующем будет на 5% больше — 19 450 тенге. А максимальный размер равен прожиточному минимуму для пенсионеров с рабочим стажем 33 года и более.

ПМ в текущем году равен 34 302 тенге, в следующем – 36 018 тенге.

Далее пенсионерам, которые имеют рабочий стаж до 1998 года не менее полугода к базовой добавляется солидарная часть пенсии. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода. Для женщин с 20-летним рабочим стажем до 1998 года минимальный размер пенсии по возрасту в этом году равен 43 272 тенге, в следующем он должен вырасти на 7% до 46 302 тенге. А максимальный размер солидарной пенсии может быть не более 75% от 46 МРП или 100 637 тенге в текущем году и 105 674 тенге в следующем.

Если трудовой стаж меньше, то назначенная солидарная пенсия уменьшается пропорционально ему. Ежемесячный размер третьей составляющей пенсии, которая обеспечена за счет пенсионных накоплений в ЕНПФ в год обращения равен примерно 0,54% от суммы пенсионных накоплений. Минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ составляет 70% от прожиточного минимума или 24 012 тенге в текущем году и 25 213 тенге в следующем. А максимальный ничем не ограничен.

Отметим, что, если на пенсионном счете заявителя хранится меньше 12 минимальный пенсий, размер которых действует на текущий год, или 519 264 тенге, то все эти деньги выплачиваются за один раз. Для пенсионерок, которые будут подавать заявление на пенсионные выплаты в следующем году эта сумма вырастет до 555 624 тенге.

nur.kz

kazlenta.kz

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