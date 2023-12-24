С 1 января 2024 года изменятся единые правила исчисления средней зарплаты

В Единые правила исчисления средней заработной платы министр труда приказом внесла изменения, сообщает Zakon.kz.

В Единые правила внесены дополнения, согласно которым:

При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события. Документ содержит формулу расчета с разъяснениями.

При этом актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.

При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал неполностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, производят компенсационную выплату за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подсчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период, исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.

При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в описанном выше порядке, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

Кроме того, к выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, отнесли суммы, выплаченные работникам в случае простоя.

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года

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