С 1 января 2024 года начнется декларирование. Кто должен отчитаться?

С 1 января 2024 года начнется декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

С 1 января вводится III этап всеобщего декларирования в Казахстане, в рамках которого «Декларацию об активах и обязательствах» обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и (или)индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

«В случае если Вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц, но не осуществляете либо приостановили предпринимательскую деятельность, то рекомендуем Вам подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы проверить являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем либо руководителем юридического лица, приостановившим деятельность или находитесь в списке неблагонадежных налогоплательщиков Вам необходимо пройти по следующим ссылкам на электронные сервисы интернет-ресурса Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz

Дополнительно сообщаем, что за несвоевременное представление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года — штраф в размере 15 МРП.

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