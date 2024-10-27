Повышение пенсий с 1 января 2025 года затронет казахстанцев, выходящих на пенсию в будущем году, а также тех, кто уже находится на пенсии. В первом случае на размер выплат влияют требования Социального кодекса, во втором – запланированная проектом республиканского бюджета индексация, передает inbusiness.kz.

Позитивные изменения в пенсионное законодательство властями было решено внести в 2022 году. Увеличение пенсий достигалось за счет подъема планки доходов до 55 МРП для расчета пенсии по возрасту, ранее было 46 МРП. А также новым подходом к исчислению базовой государственной выплаты. Напомним, что из госбюджета казахстанцам выплачивается два типа пенсионных выплат:

государственная базовая выплата;

пенсионные выплаты по возрасту.

В первую очередь, запланированное до 2027 года ежегодное повышение происходит за счет роста параметров для исчисления базовой государственной пенсии. В 2024 году использовался показатель 65% от прожиточного минимума, плюс 2% за каждый год трудового стажа, но не более 105%. В 2025 году процент увеличен уже до 70% от прожиточного минимума и ограничен 110% от ПМ.

Покажем на примере.

Рассмотрим случай, когда общий трудовой стаж, включая период до 1998 года, составляет 21 год.

Проценты за 10 лет стажа: 70% от прожиточного минимума.

Проценты свыше 10 лет: 21 (год) – 10 (лет) = 11 лет.

2% х 11 = 22%

Итого: 70% + 22% = 92%

Это менее ограничения в 110%, соответственно, размер базовой государственной пенсии при трудовом стаже 21 год составляет 92% от прожиточного минимума, установленного бюджетом.

В 2025 году проектом бюджета планируется увеличить прожиточный минимум до 46 228 тенге. И это еще один показатель, который меняется в сторону увеличения каждый год и влияет на размер пенсии. В результате рост базовой государственной выплаты затрагивает и тех казахстанцев, которые имеют трудовой стаж менее 10 лет. Для них размер базовой государственной выплаты проектом бюджета запланирован в размере 32 360 тенге.

Какая индексация пенсии и кому планируется в 2025 году

Индексация пенсии запланирована для пенсионеров по возрасту, а также пенсионеров по выслуге лет, вышедших на пенсию до 2025 года. Размер индексации запланирован проектом Закона «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» и составляет 8,5%. Проект бюджета должен быть принят обеими палатами парламента до конца года.

Какие показатели влияют на размер пенсии

Правительство ежегодно увеличивает расчетные показатели, влияющие на размер пенсий. К ним, помимо прожиточного минимума, относятся минимальный расчетный показатель – МРП, минимальная пенсия и минимальная базовая государственная выплата. Проектом Закона «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» предусмотрено увеличение этих и других показателей:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

месячный расчетный показатель – 3932 тенге;

величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

При написании материала использовались:

Социальный кодекс РК;

Проект Закона РК «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы».

Автор Светлана Британова

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