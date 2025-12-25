С нового года в Казахстане увеличатся размеры пенсионных выплат и ряда социальных пособий. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщила руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Дамежан Садвокасова, передает BAQ.KZ.

Обновят ключевые показатели для расчетов

В рамках проекта закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» пересматриваются базовые параметры, которые используются при начислении выплат.

Месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2026 года составит 4 325 тенге.

Также сообщается, что:

минимальная пенсия повысится до 69 049 тенге;

прожиточный минимум — до 50 851 тенге;

минимальный размер базовой пенсии — до 35 596 тенге;

минимальная заработная плата — до 85 000 тенге.

Индексация пенсий — на 10%

По словам спикера, пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет увеличатся на 10%.

Максимальный доход, учитываемый при расчете вновь назначаемой пенсии, определен на уровне 55 МРП — 237 875 тенге.

Как будет рассчитываться базовая пенсия

Базовая пенсионная выплата привязана к прожиточному минимуму и зависит от стажа участия в пенсионной системе:

при стаже до 10 лет — 70% от ПМ;

далее за каждый год сверх 10 лет — плюс 2%;

максимум — 118% ПМ.

Таким образом, максимальная базовая пенсия с 1 января 2026 года составит 60 005 тенге. Изменения затронут как новых пенсионеров, так и тех, кто уже получает выплаты.

Пособия по инвалидности и потере кормильца тоже увеличат

С 2026 года вырастут государственные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размеры выплат по инвалидности составят:

I группа — 111 873 тенге;

II группа — 89 498 тенге;

III группа — 61 022 тенге.

Также на 10% увеличатся социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по утрате трудоспособности и потере кормильца.

Пересчитают и другие виды соцподдержки

Изменения коснутся пособий по рождению ребенка, уходу за ребенком, выплат на погребение, поддержки многодетных семей и матерей-героинь, а также граждан, пострадавших от Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Отдельно будет увеличен размер пособий родителям, опекунам и лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью I группы.

