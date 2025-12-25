С нового года в Казахстане увеличатся размеры пенсионных выплат и ряда социальных пособий. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщила руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Дамежан Садвокасова, передает BAQ.KZ.
Обновят ключевые показатели для расчетов
В рамках проекта закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» пересматриваются базовые параметры, которые используются при начислении выплат.
Месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2026 года составит 4 325 тенге.
Также сообщается, что:
- минимальная пенсия повысится до 69 049 тенге;
- прожиточный минимум — до 50 851 тенге;
- минимальный размер базовой пенсии — до 35 596 тенге;
- минимальная заработная плата — до 85 000 тенге.
Индексация пенсий — на 10%
По словам спикера, пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет увеличатся на 10%.
Максимальный доход, учитываемый при расчете вновь назначаемой пенсии, определен на уровне 55 МРП — 237 875 тенге.
Как будет рассчитываться базовая пенсия
Базовая пенсионная выплата привязана к прожиточному минимуму и зависит от стажа участия в пенсионной системе:
- при стаже до 10 лет — 70% от ПМ;
- далее за каждый год сверх 10 лет — плюс 2%;
- максимум — 118% ПМ.
Таким образом, максимальная базовая пенсия с 1 января 2026 года составит 60 005 тенге. Изменения затронут как новых пенсионеров, так и тех, кто уже получает выплаты.
Пособия по инвалидности и потере кормильца тоже увеличат
С 2026 года вырастут государственные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размеры выплат по инвалидности составят:
- I группа — 111 873 тенге;
- II группа — 89 498 тенге;
- III группа — 61 022 тенге.
Также на 10% увеличатся социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по утрате трудоспособности и потере кормильца.
Пересчитают и другие виды соцподдержки
Изменения коснутся пособий по рождению ребенка, уходу за ребенком, выплат на погребение, поддержки многодетных семей и матерей-героинь, а также граждан, пострадавших от Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Отдельно будет увеличен размер пособий родителям, опекунам и лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью I группы.
