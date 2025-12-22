С 1 января 2026 года казахстанцы смогут получать удостоверение личности без оплаты госпошлины при первичной выдаче документа, а также при замене по истечении срока действия. Нововведение инициировано МВД и направлено на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, сообщает polisia.kz
О решении сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков, подчеркнув, что бесплатным станет как первое удостоверение личности, так и плановая замена документа по окончании срока действия.
Отметим, что в целом с 2026 года ряд госпошлин за документы пересматривается из-за роста МРП, однако по удостоверению личности в указанных случаях будет действовать освобождение от оплаты.
