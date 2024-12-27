ГКП «КТЭК» извещает, что в связи с увеличением объема инвестиционной программы, ростом цены на водоснабжение и товарный газ, приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерстванациональной экономики РК по Костанайской области» от 25 декабря 2024 года № 381-ОД, предприятию утверждены новые тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, с вводом в действие с 01 января 2025 года.

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