С 1 января казахстанцы будут получать новое спецпособие

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило и изменения и дополнения в реестр госуслуг, сообщает Zakon.kz.

Реестр госуслуг дополняется новым пунктом: Назначение специального профессионального государственного пособия.

Как поясняется, с 1 января 2024 года планируется введение специальных социальных выплат до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда, учитывающие значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.

Разработаны подходы в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений».

Законопроектом предусмотрена специальная социальная выплата, состоящая из четырех источников выплат, одним из которых является специальное профессиональное госпособие, выплачиваемое из республиканского бюджета.

Законопроект находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 декабря.

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