С 1 января 2026 года в Казахстане действуют обновлённые размеры административных штрафов. Как сообщает BAQ.KZ, в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы месячный расчётный показатель (МРП) увеличен до 4 325 тенге, что повлекло рост сумм взысканий.

Курение в общественных местах

За курение в местах общего пользования предусмотрен штраф 64 875 тенге (15 МРП) при первом нарушении. В случае повторного факта сумма увеличивается до 86 500 тенге (20 МРП).

Мусор и захламление в жилых домах

За выброс мусора и захламление в подъездах и других общих зонах жилых домов штраф составляет 43 250 тенге (10 МРП) при первом нарушении и 86 500 тенге (20 МРП) при повторном.

Распитие алкоголя

Распитие алкогольных напитков в подъездах или на территории жилых домов наказывается штрафом 21 625 тенге (5 МРП). Повторное нарушение влечёт штраф в размере 43 250 тенге (10 МРП).

Выгул и содержание собак

Нарушение правил выгула и содержания собак влечёт штраф 43 250 тенге (10 МРП) при первом нарушении. При повторном случае сумма увеличивается до 86 500 тенге (20 МРП).

Ночлег в подъезде

За ночлег в подъездах может быть назначен штраф до 86 500 тенге (до 20 МРП) либо применён административный арест.

Кормление бездомных животных и птиц

Кормление бездомных животных и птиц в общественных местах карается штрафом 86 500 тенге (20 МРП) при первом нарушении. В случае повторного факта сумма взыскания увеличивается до 129 750 тенге (30 МРП).