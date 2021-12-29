С 1 января в Костанае начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги

С нового года в областном центре начнут действовать новые тарифы на некоторые коммунальные услуги.

Например, предприятие «Костанай-су» вышло с предложением об утверждении очередного пятилетнего тарифа. Департамент комитета по регулированию естественных монополий предложение пока рассматривает, но уже известно, что перед повышением тарифа стоимость немного снизится.

«За счет изменения инвестиционной программы на промежуточный период до ввода предельных тарифов на пятилетний срок 2022-2026 годы будут снижены тарифы с января 2022 года с учетом НДС. На услуги по подаче воды по магисральным трубопроводам и распределительным сетям цена снизится с 143 тенге до 118 тенге 15 тиын», — говорит пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Виалетта Ермолова.

В целом действующий сейчас тариф на услуги «Костанай-су» для населения снизится на 11 тенге. Предполагается, что этот тариф будет действовать только 2 месяца.

«На услуги по отводу и очистке сточных вод, население составит 49,19 тг , прочие потребители 135,71, бюджетные организации составит 761,89 тенге. Тариф будет действовать с 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года. Далее в марте будет уже повышения тарифа», — говорит пресс-секретарь.

В новом году ожидается повышение цены на услуги теплокомпании. Тариф для населения должен повыситься для потребителей с прибором учета почти на 200 тенге, а потребители без счетчиков будут платить на 230 тенге больше, — сообщили в департаменте регулирования естественных монополий. Когда начнут действовать эти тарифы пока неизвестно, ведь если горводоканал понижает на 2 месяца свой тариф, в КТЭКе он тоже должен снизиться. Но в антимонопольном ведомстве отметили, что пока теплокомпания с заявкой о снижении тарифов в ведомство не обращалась.

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