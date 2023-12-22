С 1 января в костанайских школах подорожает питание

На этой неделе городской отдела образования предупредил родителей школьников о том, что цены на горячее питание в столовых вырастут. Платить придется на 100 тенге дороже.

Это решение приняли коллегиально, участвуют в этом и поставщики, и члены школьных попечительских советов, и отдел образования, как курирующий орган. Решение о стоимости принимается на календарный год.

«Это, прежде всего, связано с тем, что повысились цены на продукты. Мы обычно проводим мониторинг цен на продукты. И с 2021 по 2023 год в среднем стоимость продуктов выросла на 70%. Соответственно, выросла и стоимость коммунальных услуг. Поэтому с 8-го января 2024 года, с начала третьей четверти, стоимость питания составит 550 тенге», — говорит руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна Степанова.

Платить за питание больше придётся родителям школьников среднего и старшего звена. Поскольку с этого года все младшеклассники в столовых питаются бесплатно. Это около 15 000 учеников в городе. Плюс 2000 школьников — льготники. Последнее повышение цены на питание было 1 января 2023 с 380 тенге до 450 тенге.

«В стоимость питания, прежде всего, входит горячий завтрак, первое блюдо, второе блюдо, салат, выпечка, компот, кисель, чай, соки, плюс комуслуги, аренда, они же арендуют у нас пищеблок. Зарплата поварам еще, сотрудникам столовой», — объяснила Татьяна Степнова.

Сегодня в Костанае есть 10 поставщиков питания, 31 декабря договор с ними заканчивается, и в начале года будет разыгран новый конкурс. Представители городского отдела образования просят родителей отнестись с пониманием к повышению, и отмечают, что эта мера позволит обеспечить детям сбалансированное и качественное питание.

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