Аким Костаная Марат Жундубаев высказался о торговле в киосках в областном центре. Он отметил, что скоро их не будет вообще.

«Вообще, в будущем киосков у магазинов не будет. Вот этих ларьков и так далее, не будет. Все должно быть в специализированных магазинах. Внутри, пожалуйста, арендуют. Всё! Облик города портить мы не дадим. Другой вопрос — если это соответствует эстетике, красиво делается, пожалуйста. Но не вот эти металлические киоски, непонятно какие там. Ваша позиция (-Прим. отдел земотношений) должна быть твёрдая. Когда люди поймут, что невозможно поставить без техусловий, без разрешительных документов, никто этим заниматься не будет. У нас, к сожалению, «лепит». В мкрн. «Аэропорт» разрешили в свое время, не было магазинов. Сегодня уже все, строительство завершилось, всем предупреждение дайте…В этом году не будем там никого убирать. Но Вы должны сказать «С 1 января, ребят, вас там не должно быть». Предупредите всех, новый мкрн., я говорю про новый мкр., который застроился, всё, никаких нестационарных объектов быть не должно. Они могут быть, но должны быть с разрешением. Соответствовать концепции. Исключения есть. Если проект хороший, он на колёсах или он красивый, вписывается. Но старые киоски все поубирать», — отметил аким Костаная.

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