На днях в социальных сетях и некоторых СМИ широко распространилось сообщение о якобы вступающих в силу в 2025 году штрафах за нарушение казахстанцами общественного порядка (1, 2, 3, 4, 5, 6). Появилась информация и в мессенджере WhatsApp.

Формулировка «вступают в силу следующие виды штрафов» наталкивает на мысль, что речь идёт о действительно новых штрафах. Так же воспринимают информацию и возмущённые пользователи комментариев, иронично подмечая, что живут в «штрафстане».

По просьбам читателей, Factcheck.kz проверяет сообщение на достоверность.

Вердикт: Манипуляция

Такие виды штрафов существовали и ранее (1, 2). Единственным новшеством является то, что с нового года, в связи с изменением размера МРП, изменится сумма этих штрафов. В 2025 году один МРП вырастет с 3692 до 3932 тенге. Поэтому корректнее было бы говорить об увеличении размеров штрафов, а не о вступлении в силу каких-либо видов штрафов. Помимо того, размеры некоторых штрафов в списке указаны неверно.

В подробностях

Одной из первых о том, что с 1 января 2025 года «вступают в силу следующие штрафы за нарушение общественного порядка в соответствии с законом», написала блогер и юрист Алия Нурланкызы. На своей странице она, по всей видимости выборочно, перечислила штрафы за нарушения — те же самые, что перечисляются в рассылаемом сообщении, но описанные более формальным языком. Ниже — текст её поста.

«Уведомление!!! С 1 января 2025 года вступают в силу следующие штрафы за нарушение общественного порядка в соответствии с законом:

оскорбление государственных символов — 11 796 000 тенге;

оставление мусорного пакета в подъезде или перед дверью своей квартиры — 78 640 тенге;

нарушение тишины после 22:00 — 19 660 тенге;

плевок в общественном месте — 19 660 тенге;

использование телефона или отсутствие ремня безопасности за рулем — 19 660 тенге;

управление транспортным средством без документов — 78 640 тенге;

безбилетный проезд в автобусе — 7 864 тенге;

пребывание несовершеннолетнего ребенка в развлекательных заведениях после 22:00 — 11 796 тенге;

переход дороги в неположенном месте — 7 864 тенге;

превышение скорости — от 19 660 до 117 960 тенге;

нецензурная брань в общественном месте — 78 640 тенге;

оскорбление учителя или врача — 39 320 тенге».

В последующих рассылках «нарушение тишины после 22:00» превратилось в «если после 10 вечера можно шуметь и наслаждаться спокойствием страны». «Оскорбление учителя и врача» превратилось в «ругаешь учителя и врача», хотя и первый вариант звучит слишком утрированно. Помимо этого, исчезло уточнение, что использовать телефон нельзя именно за рулём, а не просто «в машине».

Однако наказания за подобные правонарушения существуют давно. Изменение в 2025 году коснётся лишь размеров этих штрафов в связи с изменением показателя МРП. Кроме того, в постах отсутствуют некоторые уточнения и допущены ошибки в суммах штрафов, которые могут ввести людей в заблуждение.

Например, оставление мусора в подъезде наказывается по статье 432-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» и предполагает штраф в размере 10 МРП — 39 320 тенге в 2025 году, а не 78 640 тенге.

По этой же статье наказывается плевок в общественном месте. Штраф — также 39 320 тенге в 2025 году, а не 19 600 тенге.

Не конкретизировано, даётся ли штраф 78 640 тенге за управление транспортным средством водителем, просто не имеющим при себе водительского документа, или же лицом, не имеющим вообще права управления им. На деле речь идёт о последнем (ст.612 п.2 УК РК).

За допущение нахождения несовершеннолетнего в развлекательном заведении после 22:00 (ст.132 п.1 КоАП РК) предусмотрен штраф 10 МРП — 39 320 тенге в 2025 году, а не 11 796 тенге.

Превышение скорости по статье 592 КоАП РК наказывается штрафами в диапазоне от 10 МРП (19 660 тенге в 2025 году) до 40 МРП (157 280 тенге в 2025 году). Штраф в размере 40 МРП был внедрён относительно недавно — в начале декабря СМИ сообщали, что теперь, согласно пункту 3-1, так наказывается превышение установленной скорости движения транспорта от 60 км/ч и более.

Оскорбление медицинских, фармацевтических или педагогических работников при исполнении ими своих обязанностей наказывается штрафом 30 МРП — 117 960 тенге в 2025 году, а не 39 320 тенге. Кроме того, в случае проявления неуважения к медикам и фармацевтам, возможен административный арест на срок до десяти суток.

Таким образом, рассылка проблематична не только тем, что создаёт впечатление о введении в Казахстане неких новых видов штрафов, но и допущением ошибок в перечислении размеров штрафов за правонарушения.

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