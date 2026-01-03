С 1 января в Казахстане вступили в силу обновлённые нормы системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), затрагивающие перечни социально значимых и хронических заболеваний.

Теперь при подозрении на социально значимое заболевание из утверждённого списка необходимые диагностические обследования назначаются пациенту вне зависимости от наличия статуса застрахованности. Ранее такая возможность распространялась только на случаи с признаками туберкулёза или ВИЧ-инфекции. При рисках онкологических заболеваний или цирроза печени обследования проводились исключительно за счёт ОСМС и были доступны лишь застрахованным гражданам.

В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) диагностика и лечение стали доступными для следующих социально значимых заболеваний:

туберкулёз;

ВИЧ-инфекция;

злокачественные новообразования;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

психические и поведенческие расстройства;

орфанные заболевания;

дегенеративные заболевания нервной системы;

демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;

эпилепсия;

острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев);

инсульты (в течение одного года).

Для раннего выявления социально значимых и наиболее распространённых заболеваний, включая онкологические, скрининговые исследования также будут проводиться в рамках ГОБМП независимо от статуса застрахованности.

Кроме того, в пакет ОСМС переведены лечение и динамическое наблюдение по ряду хронических заболеваний у пациентов, состоящих на диспансерном учёте. В обновлённый перечень вошли:

сахарный диабет;

детский церебральный паралич;

системные заболевания соединительной ткани;

ревматизм;

артериальная гипертензия;

ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную недостаточность и нарушения ритма;

хронические заболевания нижних дыхательных путей;

болезни почек, в том числе гломерулярные патологии и хроническая болезнь почек;

заболевания органов пищеварения;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ожидается, что эти изменения позволят пациентам с хроническими диагнозами получать полный спектр медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящими препаратами.

Меньше свалок — больше порядка: как Костанай меняет систему ТБО В городе Костанай продолжается системная работа по совершенствованию системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Об...

Новый вид старых домов: как обновляют фасады в Костанае В городе Костанай продолжается плановая работа по ремонту и обновлению фасадов многоквартирных жилых домов. Всего...