С 1 января вступили в силу нормы ОСМС

— Сегодня, 11:42
С 1 января в Казахстане вступили в силу обновлённые нормы системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), затрагивающие перечни социально значимых и хронических заболеваний.

Теперь при подозрении на социально значимое заболевание из утверждённого списка необходимые диагностические обследования назначаются пациенту вне зависимости от наличия статуса застрахованности. Ранее такая возможность распространялась только на случаи с признаками туберкулёза или ВИЧ-инфекции. При рисках онкологических заболеваний или цирроза печени обследования проводились исключительно за счёт ОСМС и были доступны лишь застрахованным гражданам.

В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) диагностика и лечение стали доступными для следующих социально значимых заболеваний:

  • туберкулёз;
  • ВИЧ-инфекция;
  • злокачественные новообразования;
  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
  • психические и поведенческие расстройства;
  • орфанные заболевания;
  • дегенеративные заболевания нервной системы;
  • демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;
  • эпилепсия;
  • острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев);
  • инсульты (в течение одного года).

Для раннего выявления социально значимых и наиболее распространённых заболеваний, включая онкологические, скрининговые исследования также будут проводиться в рамках ГОБМП независимо от статуса застрахованности.

Кроме того, в пакет ОСМС переведены лечение и динамическое наблюдение по ряду хронических заболеваний у пациентов, состоящих на диспансерном учёте. В обновлённый перечень вошли:

  • сахарный диабет;
  • детский церебральный паралич;
  • системные заболевания соединительной ткани;
  • ревматизм;
  • артериальная гипертензия;
  • ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную недостаточность и нарушения ритма;
  • хронические заболевания нижних дыхательных путей;
  • болезни почек, в том числе гломерулярные патологии и хроническая болезнь почек;
  • заболевания органов пищеварения;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ожидается, что эти изменения позволят пациентам с хроническими диагнозами получать полный спектр медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящими препаратами.



