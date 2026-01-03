С 1 января в Казахстане вступили в силу обновлённые нормы системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), затрагивающие перечни социально значимых и хронических заболеваний.
Теперь при подозрении на социально значимое заболевание из утверждённого списка необходимые диагностические обследования назначаются пациенту вне зависимости от наличия статуса застрахованности. Ранее такая возможность распространялась только на случаи с признаками туберкулёза или ВИЧ-инфекции. При рисках онкологических заболеваний или цирроза печени обследования проводились исключительно за счёт ОСМС и были доступны лишь застрахованным гражданам.
В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) диагностика и лечение стали доступными для следующих социально значимых заболеваний:
- туберкулёз;
- ВИЧ-инфекция;
- злокачественные новообразования;
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- психические и поведенческие расстройства;
- орфанные заболевания;
- дегенеративные заболевания нервной системы;
- демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;
- эпилепсия;
- острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев);
- инсульты (в течение одного года).
Для раннего выявления социально значимых и наиболее распространённых заболеваний, включая онкологические, скрининговые исследования также будут проводиться в рамках ГОБМП независимо от статуса застрахованности.
Кроме того, в пакет ОСМС переведены лечение и динамическое наблюдение по ряду хронических заболеваний у пациентов, состоящих на диспансерном учёте. В обновлённый перечень вошли:
- сахарный диабет;
- детский церебральный паралич;
- системные заболевания соединительной ткани;
- ревматизм;
- артериальная гипертензия;
- ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную недостаточность и нарушения ритма;
- хронические заболевания нижних дыхательных путей;
- болезни почек, в том числе гломерулярные патологии и хроническая болезнь почек;
- заболевания органов пищеварения;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Ожидается, что эти изменения позволят пациентам с хроническими диагнозами получать полный спектр медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящими препаратами.
От электронных дневников к ИИ-репетиторам: как изменится образование в Казахстане с 2026 года
Новый вид старых домов: как обновляют фасады в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.