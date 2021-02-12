С 1 марта начнется новый прием заявок по программе «Нурлы жер»

В марте костанайцы вновь смогут стать участниками жилищной программы «Нурлы жер». Уже с начала месяца откроется прием заявок на получение новых квартир. Цены при этом будут старыми, на уровне 2019 года, передает alau.kz

Людям, находящимся в очереди на жилье в городском акимате, а также непосредственно вкладчикам «Отбасы банка», этой весной предоставят новую возможность обретения своего жилья. Поможет в этом государственная программа «Нурлы жер». Уже в начале марта стартует прием заявок на недавно возведенные квартиры в одном из районов Костаная.

«Первый конкурс мы уже запланировали. Мы забили его на портале «BASPANA», то есть с 1 марта начинается конкурс на первый 45-квартирный дом в микрорайоне Кунай. В дальнейшем каждые две недели будет выставляться новый дом, новый конкурс. Поэтому все желающие могут участвовать в этом конкурсе. Будет выставляться в общей численности порядка 13 объектов»,- сообщил Амир Искендиров, начальник отдела Костанайского филиала «Отбасы банк».

Первые 13 домов, которые выставят на портале недвижимости, реализуют еще по старым ценам. 1 квадратный метр будет стоить 140 тысяч тенге. Эта стоимость, по сообщению сотрудников банка, соответствует условиям 2019 года. Именно тогда на строящиеся в Кунай дома были заключены соглашения с банком. Дальнейшие квартиры для участников «Нурлы жер» выйдут дороже на 20 либо 40 тысяч тенге за 1 квадратный метр площади. Такое повышение цены уже утвердил акимат. Тем не менее в 2021 году «Отбасы банк» ожидает наплыв новых участников гос.программы, который сможет превзойти результаты их прошлогодней работы по «Нурлы жер».

«Если учитывать и объекты, которые были, как конкурс, проведены в 2019 году, но реализованы уже в 2020 году и мы выдавали кредиты в 2020 году, то в общей численности мы выдали порядка 900 кредитов по гос.программе на сумму более 6 миллиардов тенге. Итог такой 2020 года по гос.программе»,- сообщил Амир Искендиров.

Базовые условия жилищной программы «Нурлы жер» это 5-процентная ставка кредита и внесение первоначального взноса в размере 20 процентов от стоимости жилья. При этом еще до внесения первой суммы чтобы стать участником программы, на счету вкладчика должно находиться 10 процентов от стоимости квартиры. В гос.программе приглашают поучаствовать и всех желающих очередников. Ведь в ходе конкурса на распределение между участниками новых квартир, именно они могут обрести некоторое преимущество.

«Не углубляясь если говорить: если вы являетесь очередником МИО, то у вас немного больше шансов пройти, так как половина дома всегда отдается очередникам МИО, половина – вкладчикам банка. Соответственно очередников МИО всегда меньше, чем вкладчиков банка и у них больше шансов пройти. Поэтому, если имеете статус очередника МИО – это даже еще лучше будет»,- пояснил начальник отдела.

Прием заявок на обретение квартиры в Костанае по программе «Нурлы жер» начнется с 1 марта. Оформить свое обращение можно в электронном виде, воспользовавшись сайтом «BASPANA.kz».

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