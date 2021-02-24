С 1 марта в Казахстане ослабят карантин

Карантин в Казахстане ослабят с 1 марта. Об этом стало известно по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам заседания МВК был принят ряд решений:

1. Регионам, находящимся в «зеленой» зоне на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта:

работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30 процентов заполняемости;

проведение спортивных мероприятий (до 30 процентов), жұма намаза (до 30 процентов) и поминок (до 30 процентов, не более 50 человек).

2. Регионам, находящимся в «желтой» зоне на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей.

3. С 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с 1-го по 5-й классы, в международных — с 1-го по 7-й классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Также получило поддержку комиссии предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно четыре рейса), Узбекистаном (+ четыре рейса), Кыргызстаном (+ два рейса) и Украиной (+ один рейс).

Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о ходе разработки законопроекта о биологической безопасности.

В свою очередь вице-министр Ералы Тугжанов отметил необходимость придерживаться утвержденных ранее сроков по согласованию со всеми задействованными госорганами и внесению бюджетных расчетов по данному законопроекту.

Ранее заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «красной» зонах. По словам Якупбаевой, решение о смягчении карантина в «зеленой» и «желтой» зонах обсудили на заседании МВК 24 февраля. В силу оно вступит 1 марта.

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