С 1 марта вводят «паспорт налогоплательщика»

Это — информационная карта субъекта предпринимательства, она не является налоговой тайной и содержится в штрих-коде (QR-код). Код формирует орган государственных доходов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что 1 марта 2022 года в Налоговый кодекс вводится понятие «паспорта налогоплательщика».

Паспорт налогоплательщика должны разместить компании сферы общественного питания и торговли в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.

Какие сведения должен содержать паспорт:

— ИИН/БИН;

— наименование налогоплательщика;

— ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

— статус налогоплательщика;

— дату постановки на регистрационный учет;

— регистрационный номер ККМ;

— наличие лицензий на алкогольную продукцию.

«Понятие вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, сформированным налоговыми органами, об исполнении им налоговых обязательств и для информирования населения (покупателей, пользователей услуг) и контрагентов. Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом 1 раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем», — пояснили в департаменте.