В Казахстане вступила в силу обновлённая методика расчёта платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Как и прежде, итоговая сумма зависит от наличия счётчика у потребителя, передает krisha.kz

Как теперь считают

Есть индивидуальный счётчик — оплачивается фактический объём потребления.

— оплачивается потребления. Счётчика нет — начисление идёт по норме потребления , установленной акиматом, за каждого проживающего .

— начисление идёт по , установленной акиматом, . В многоквартирных домах сохраняется начисление разницы между общедомовым прибором (на вводе в дом) и суммой показаний квартир — она распределяется между участниками кондоминиума.

Что говорит министерство

В Минпроме подчёркивают: порядок распределения «общедомовой» разницы не нововведение, а действовавшая ранее практика, теперь официально закреплённая методикой.

Что это значит для жильцов

Отсутствие индивидуального счётчика почти всегда приводит к более высокой плате, особенно на фоне роста тарифов, возможных утечек в общедомовых сетях или недоплаты со стороны соседей. В отдельных городах ориентировочная сумма без счётчика может достигать нескольких тысяч тенге на человека (например, в Алматы — около 3 000 тг на человека).

