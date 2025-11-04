В Казахстане вступила в силу обновлённая методика расчёта платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Как и прежде, итоговая сумма зависит от наличия счётчика у потребителя, передает krisha.kz
Как теперь считают
- Есть индивидуальный счётчик — оплачивается фактический объём потребления.
- Счётчика нет — начисление идёт по норме потребления, установленной акиматом, за каждого проживающего.
- В многоквартирных домах сохраняется начисление разницы между общедомовым прибором (на вводе в дом) и суммой показаний квартир — она распределяется между участниками кондоминиума.
Что говорит министерство
В Минпроме подчёркивают: порядок распределения «общедомовой» разницы не нововведение, а действовавшая ранее практика, теперь официально закреплённая методикой.
Что это значит для жильцов
Отсутствие индивидуального счётчика почти всегда приводит к более высокой плате, особенно на фоне роста тарифов, возможных утечек в общедомовых сетях или недоплаты со стороны соседей. В отдельных городах ориентировочная сумма без счётчика может достигать нескольких тысяч тенге на человека (например, в Алматы — около 3 000 тг на человека).
