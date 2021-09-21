С 1 октября к казахстанцам будут приходить интервьюеры для переписи. Как не спутать их с мошенниками

Более 22 тысяч человек привлекут на работу интервьюерами для проведения национальной переписи населения в период с 1 по 30 октября 2021 года. Требования к интервьюерам невысоки: на должность могут претендовать вакцинированные граждане Казахстана старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, имеющие навыки работы с компьютером. В обязанности интервьюеров будет входить сплошной опрос домашних хозяйств в городах и сёлах страны, передает informburo.kz

Как отличить настоящего интервьюера от мошенника. В период посещения домашних хозяйств интервьюерам будут выданы специальные удостоверения и атрибутика национальной переписи.

Удостоверение должно содержать:

фотографию интервьюера;

фамилию, имя, отчество;

дату выдачи и срок действия удостоверения;

подпись и печать территориального подразделения статистики.

У всех интервьюеров также должны быть шарфы и портфели синего цвета с символикой переписи населения.

В удостоверении будет регистрационный номер, по данному номеру можно проверить, действительно ли тот интервьюер пришёл к респонденту, на сайте sanaq.gov.kz с 1 по 30 октября текущего года. Номер удостоверения нужно будет ввести в строку «Поиск интервьюера», после чего появится вся информация об интервьюере, сообщили в Бюро нацстатистики.

Может ли интервьюер воспользоваться полученными данными. Первичные статистические данные являются конфиденциальными и используются органами государственной статистики исключительно для производства статистической информации, подчеркнули в Бюро нацстатистики.

Для обеспечения сохранности и конфиденциальности первичных статистических данных используются современные технические средства. При проведении переписи интервьюерами на планшете, вся передаваемая информация будет зашифрована.

«То есть, после завершения опроса с использованием планшета, «контейнер» закрывается и зашифровывается – его невозможно скопировать или передать кому-то», – заверили в Бюро нацстатистики.

Как проверяют интервьюеров. При приёме на работу каждого интервьюера проверяют на предмет его благонадежности и отсутствие правонарушений. С интервьюерами заключается договор о возмездном оказании услуг, где прописаны его права и функциональные обязанности.

С интервьюерами заключается отдельное соглашение о неразглашении третьим лицам персональных данных, полученных в ходе переписи.

За утрату, продажу, передачу или иное незаконное разглашение первичных статистических данных, статистической информации и (или) баз данных, позволяющих идентифицировать респондента, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность.

Между Бюро национальной статистики и МВД РК заключён совместный акт-алгоритм действий, основной целью которого является обеспечение безопасности интервьюеров и инструкторов-контролеров, а также пресечения возможных мошеннических и других преступных действий в отношении населения со стороны лиц, действующих под видом интервьюеров при подомовом опросе в период переписи населения.

Для чего при переписи спрашивают о доходах. Вопрос о примерном доходе и изменении дохода в период пандемии был добавлен для текущей оценки её влияния на уровень доходов населения.

«Перепись не ставит целью раскрытие скрытых доходов граждан, данные получаемые по итогам переписи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной статистике» будут обезличены и опубликованы в агрегированном виде», – заверили в Бюро нацстатистики.

Как защищаются полученные данные. Вся информация, получаемая от граждан при проведении переписи, передаётся на центральный сервер Бюро национальной статистики через защищённые каналы связи (по защищённой сети передачи данных, по единой транспортной среде государственных органов), где ко всем передаваемым данным применяются криптографические средства защиты информации.

Для защиты специализированного сайта sanag.gov.kz приобретён SSL-сертификат Sectigo от коммерческого центра сертификации, где обмен данными между пользователем и сервером идёт по защищённому протоколу https.

Криптографические средства защиты используются для шифрования информации и защиты важной или критической информации, как хранимой, так и передаваемой. Файлы с данными шифруются по методу Encryption Method caAES_256, который автоматически распознаётся только при загрузке данных с внешних носителей в базу данных.

Доступ к данным респондентов, прошедших опрос на официальном сайте переписи или в Aitu никто из сотрудников бюро не имеет: данные автоматически попадают в базу, где они будут обработаны и опубликованы в агрегированном виде.

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