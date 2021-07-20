С 1 октября в Казахстане будут отменены надбавки для медработников –Тугжанов

С марта прошлого года медработникам выплатили 229 млрд тенге в виде надбавок за работу в опасных условиях, передаёт informburo.kz В августе-сентябре эти надбавки будут сокращены, а в октябре их отменят. Слова Тугжанова приводит «Хабар 24».

При этом, пояснил вице-премьер, будет увеличена зарплата врачам по приоритетным специальностям и медицинскому персоналу по девяти категориям. О каких категориях идёт речь, он не уточнил, однако известно, что на эти цели понадобится 14 млрд тенге.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поручил создатьэффективную систему социальной поддержки медицинских работников, она должна включать обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъёмных пособий и другие льготы. Кроме того, до конца года глава государства пообещал запустить систему страхования профессиональной ответственности медработников.

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