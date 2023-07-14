С 1 по 10 августа в Костанайской области будет проводиться ремонт газопровода Караталы — Рудный

С 1 по 10 августа в Костанайской области будет проводиться плановый ремонт газопровода Караталы — Рудный. Ограничения по подаче природного газа населения не коснутся, а вот предприятиям придётся временно переходить на электричество или дизель. По этой же причине в Костанае, Рудном, Лисаковске и нескольких районах в начале августа не будет горячей воды.

Один из старейших газопроводов Казахстана — Караталы — Рудный, начали ремонтировать еще в прошлом году. Решение о его ремонте приняли после диагностики, которая выявила коррозийные дефекты. Повреждения были вызваны, по словам специалистов, продолжительным периодом эксплуатации газопровода, более 50 лет. Ремонтировать его будут несколько лет, точный срок в управлении энергетики не называют. В этом году с 1 по 10 августа. Отключать газ у населения не будут, коснется это только предприятий, в их числе тепловой компании. Поэтому на период ремонта отключат горячую воду.

— Ремонт планируется не по всей области, по 9 регионам. Это Костанай, Лисаковск, Рудный, Костанайский район, Алтынсаринский район, Аулиекольский, район имени Беимбета Майлина, Денисовский и Федоровский районы. Это те регионы, которые запитаны от магистрального газопровода Караталы-Рудный, оставшиеся районы запитаны от другой ветки, в данных регионах отключения не будет, пояснил Алмат Гапбасов, заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Диагностику на этом газопроводе планируют провести в 2024-м году. Алмат Гапбасов отмечает, что все предприятия, подлежащие отключению, оповещены. Часть из них в это время проведут на свих объектах ремонт оборудования. Другие перейдут на альтернативные источники энергии: электричество, сжиженный газ и дизельное топливо.

С 1 августа все энергопередающие организации перейдут на усиленный режим работы. В управлении энергетики и ЖКХ также отметили, что они заключили договоры с минэнерго о поставке в регион дополнительного объема сжиженного газа в объёме 1000 тонн.



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