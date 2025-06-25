Министр финансов приказом от 20 июня 2025 года изменил Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» и Перечень товаров, на которые необходимо оформлять сопроводительные накладные на товары, сообщает Zakon.kz.
С 1 сентября 2025 года вводится обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.
Соответствующие поправки внесены в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, а также Правила оформления и их документооборота.
Кроме того, Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» ИС ЭСФ, изложен в новой редакции и так же дополнен вышеуказанными товарами. Общее количество товаров в Перечне увеличилось с 298 до 353 кодов ТН ВЭД ЕАЭС.
Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков, пояснили в Министерстве финансов
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