С 1 сентября цены на электроэнергию в Казахстане вырастут в среднем на 3,5%

timeskz.kz
В Казахстане в сентябре вырастут цены на электроэнергию в среднем на 3,5%, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асхат Жапсарбай, передает informburo.kz
В апреле Министерство энергетики повысило на 15% предельные тарифы для энергопроизводящих организаций. Это оказало влияние на цены электроснабжения, тарифы по теплоснабжению и водоснабжению для конечного потребителя. Также с первого июля в тариф ввели надбавку на поддержку использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С её учётом повышение тарифов в среднем составляет 7,2%, а для конечного потребителя рост цен на электричество составит 3,5%.
В июле в некоторых регионах тарифы на электроэнергию уже повысили, в сентябре изменения охватят те регионы, где повышение цен ещё не произвели.
«Мы постараемся работу провести так, чтобы это не повлияло на группу населения (социально уязвимые слои – Авт.), то есть эту дифференциацию мы будем применять. И надеемся, что у нас получится так, чтобы это было воспринято достаточно безболезненно группой населения», – подчеркнул спикер.
Цены увеличились и на газ. С 1 июля рост составил порядка 6%. Повышение связано с увеличением оптовых цен на товарный газ в среднем на 10% по стране, а также изменениями тарифов на транспортировку товарного газа в отдельных регионах.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области