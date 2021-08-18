С 1 сентября цены на электроэнергию в Казахстане вырастут в среднем на 3,5%

В Казахстане в сентябре вырастут цены на электроэнергию в среднем на 3,5%, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асхат Жапсарбай, передает informburo.kz

В апреле Министерство энергетики повысило на 15% предельные тарифы для энергопроизводящих организаций. Это оказало влияние на цены электроснабжения, тарифы по теплоснабжению и водоснабжению для конечного потребителя. Также с первого июля в тариф ввели надбавку на поддержку использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С её учётом повышение тарифов в среднем составляет 7,2%, а для конечного потребителя рост цен на электричество составит 3,5%.

В июле в некоторых регионах тарифы на электроэнергию уже повысили, в сентябре изменения охватят те регионы, где повышение цен ещё не произвели.

«Мы постараемся работу провести так, чтобы это не повлияло на группу населения (социально уязвимые слои – Авт.), то есть эту дифференциацию мы будем применять. И надеемся, что у нас получится так, чтобы это было воспринято достаточно безболезненно группой населения», – подчеркнул спикер.

Цены увеличились и на газ. С 1 июля рост составил порядка 6%. Повышение связано с увеличением оптовых цен на товарный газ в среднем на 10% по стране, а также изменениями тарифов на транспортировку товарного газа в отдельных регионах.

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