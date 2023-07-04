С 1 сентября казахстанцев обяжут ставить домашних питомцев на учет

Чипирование животных будет проводиться за счёт владельцев, сообщает energyprom.kz

В Казахстане вводится повсеместный учёт домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам. Постановка на учёт других видов питомцев — декоративных крыс, хомяков или минипингов — останется добровольной. Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придётся заплатить из своего кошелька. Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие ветеринарные услуги. Судя по открытой информации ветеринарных клиник, стоимость процедуры чипирования в крупных городах страны варьируется от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

Подготовка к введению обязательного учёта активно ведётся с прошлого года. Уже создана цифровая экосистема — запущен национальный электронный сервис с реестром животных TANBA, начато обучение сотрудников государственных и частных ветклиник по работе с базой данных. В некоторых городах, например, в Астане, в рамках пилотного проекта с 1 ноября прошлого года до 1 сентября текущего чипирование домашних кошек и собак проводится бесплатно.

Работа по учёту домашних животных велась и раньше, но она не носила обязательный характер. Люди чипировали своих питомцев, если им нужно было взять их с собой за границу, или ради безопасности самих животных. Например, собака убежала и потерялась. Если её нашли, то обратившись в приют можно просканировать чип и по нему определить, кто владелец и как с ним связаться. По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, на конец сентября прошлого года численность учтённых псов и кошек в стране составляла 730,7 тысяч. Из них 83,5%, или 610,2 тыс. — это домашние питомцы и служебные собаки, а 16,5%, или 120,5 тыс. — безнадзорные животные.

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