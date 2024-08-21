Теперь получить кредит можно будет только с согласия супруга

pixabay.com
В Казахстане с 1 сентября 2024 года получить банковский заем или микрокредит можно будет только при согласии супруга. Минимальный размер кредита, по которому необходимо получить одобрение, составляет 1000 МРП или 3 692 000 тенге в 2024 году, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
«При подтверждении информации, и, если сумма кредита превышает установленный предел, кредитор обязан получить согласие супруга на предоставление займа», пояснил регулятор.
При этом банк обязан списать кредит, выданный без согласия супруга заемщика.
«Поправка направлена на предотвращение несогласованного получения кредита одним из супругов, что в дальнейшем может негативно отразиться на общем бюджете семьи. Правление АРРФР приняло постановление об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу 16 августа 2024 года», — отметили в АРРФР.
Документ принят для реализации закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Президент подписал этот документ 19 июня 2024 года