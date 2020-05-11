С 12 мая аэропорт Костаная начинает прием и обслуживание пассажирских воздушных судов из Нур-Султана

COVID-2019 в Казахстане
5160 - зарегистрированно
2020 - выздоровевших
32 - летальных случаев
62 - в Костанайской области
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте № 7 от 11 мая 2020 года,аэропорт города Костанай с 12 мая текущего года начинает прием и обслуживание пассажирских воздушных судов с города Нур-Султан.
Рейсы будут выполняться авиакомпаниями:
QazaqAirпо вторникам, четвергам и воскресеньям (прилет в 10.00, вылет в 10.40 часов);
FlyArystan по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (прилет в 11.10, вылет в 11.40 часов).
В аэропорту города Костанай будут соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:
— в здание аэровокзала будут допускаться только вылетающие пассажиры с билетами на руках(провожающие в здание аэровокзала впускаться не будут);
— вход в здание аэровокзала строго в масках и перчатках;
— на входе в здание аэровокзала медицинский работник измеряет каждому пассажиру температуру тела бесконтактным термометром;
— при выявлении пассажиров с повышенной температурой или симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) специалист санитарно-карантинного пункта проводит медицинский осмотр в изоляторе аэровокзала, до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
— соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;
— в помещении аэропорта будет обеспечено наличие санитайзера;
— проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров;
Рекомендуем:
— брать в полет минимальное количество ручной клади и багажа;
— перед выездом в аэропорт самим измерять температурутела.
Справка о прохождении теста на COVID-19 не требуется.