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С 12 ноября установят санитарные посты по периметру Костанайской области — Архимед Мухамбетов

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Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Инстаграм аккаунте главы региона. 

В ходе совещания заслушал отчет акимов городов Костанай, Лисаковск, Аркалык, Рудный и Костанайского, Карабалыкского, Житикаринского районов, которые доложились о текущей ситуации по недопущению распространения коронавирусной инфекции и работе мониторинговых групп по соблюдению режима карантина.

С учетом выдвинутых членами штаба предложений, принято решение об установке с 00.00 часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями, а также будет усилена работа мониторинговых групп.

Вместе с тем, поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения, субъектов предпринимательства.

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