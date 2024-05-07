С 14 до 48 в неделю увеличено количество авиарейсов в Египет

В Астане были проведены двухсторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Арабской Республики Египет, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.

Также, было увеличено количество назначенных перевозчиков. Так, казахстанская сторона, к действующим перевозчикам «Эйр Астана» и «SCAT», назначила авиакомпанию «Fly Aystan» на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам «EgyptAir», «EgyprAir Cargo» и «Air Cairo» назначила «Red Sea» и «Nile Air». Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.

На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.