USD 431.37
EUR 492.67
RUB 5.71
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. С 14 февраля все школьники перейдут на традиционный формат обучения

С 14 февраля все школьники перейдут на традиционный формат обучения

Vinkmag ad

Казахстанские школьники с 14 февраля перейдут на традиционный формат обучения, сообщили на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

«Был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения. В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения», –  говорится в информации, передает informburo.kz

С 24 января школы до 600 ученических мест перешли на полноценное офлайн-обучение. Оно проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности, а по ученикам 5-11 классов администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате или нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Ставки утильсбора существенно уменьшатся — глава правительства
Следующая новость

Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев