С 14 февраля все школьники перейдут на традиционный формат обучения

Казахстанские школьники с 14 февраля перейдут на традиционный формат обучения, сообщили на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения. В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения», – говорится в информации, передает informburo.kz
С 24 января школы до 600 ученических мест перешли на полноценное офлайн-обучение. Оно проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности, а по ученикам 5-11 классов администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате или нет.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: