С 14 февраля все школьники перейдут на традиционный формат обучения

Казахстанские школьники с 14 февраля перейдут на традиционный формат обучения, сообщили на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

«Был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения. В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения», – говорится в информации, передает informburo.kz

С 24 января школы до 600 ученических мест перешли на полноценное офлайн-обучение. Оно проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности, а по ученикам 5-11 классов администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате или нет.

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