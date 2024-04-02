С 15 апреля начнется проверка знаний казахстанских школьников

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Качество знаний учащихся оценят в казахстанских школах. С 15 апреля в школах Казахстана начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем примут участие 150 тысяч учащихся четвертых и девятых классов из 2462 организаций среднего образования, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
МОДО – это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.
«Мониторинг оценивает три направления грамотности: читательская, математическая и естественно научная. Учащиеся сдают тестирование в компьютерном формате. В соответствии с международными исследованиями в рамках МОДО также проводится анкетирование для выявления различных контекстных факторов на образовательные достижения. Анкетирование предназначено для учеников, педагогов, руководителей школ и родителей обучающихся 4 классов», – поделился Председатель АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени А.Байтұрсынұлы Магжан Амангазы.
Отметим, МОДО продлится до 26 апреля. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию.