С 15 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновлённые требования для постановки граждан на учёт как нуждающихся в жилье. Поправки утверждены приказом министра индустрии и строительства № 464 от 30 октября 2025 года, передает nur.kz

С 24 мая 2025 года все казахстанцы получили право становиться в очередь на жильё, однако действуют основания для отказа. Их перечень уточнён и расширен. Теперь заявку отклонят, если соискатель:

в течение последних 5 лет имел или имеет жильё в собственности в том же населённом пункте, где подаётся заявление;

в том же населённом пункте, где подаётся заявление; в течение последних 5 лет имел или имеет жильё в собственности на территории РК — при постановке на учёт для получения жилья из госжилфонда;

на территории РК — при постановке на учёт для получения жилья из госжилфонда; пользуется предоставленным жильём из госфонда либо арендует жильё у частного фонда по линии местного акимата;

либо арендует жильё у частного фонда по линии местного акимата; предоставил недостоверные сведения или документы ;

; ранее получил и приватизировал жильё из государственного жилищного фонда (новое основание);

(новое основание); покупал жильё в собственность с использованием ипотечного займа в рамках льготных программ: утверждённых Нацбанком, документами Системы гос­планирования РК, госпрограмм жилищного строительства или отраслевых концепций Правительства (новое основание).

Если гражданин подпадает под любой из указанных пунктов, подать заявку на постановку на учёт как нуждающегося он не сможет. Обновлённые правила призваны точнее нацелить поддержку на тех, кто действительно не обеспечен жильём, и исключить повторное участие в госпрограммах через приватизацию или льготную ипотеку.

Автор @Марлен Мауленкулов

