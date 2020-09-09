С 15 сентября костанайцы смогут прикрепиться к поликлиникам по своему выбору

С 15 сентября и до 15 ноября по всей стране пройдет ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам. У костанайцев будет возможность выбрать любое медучреждение и лечащего врача. Но есть несколько причин, по которым поликлиника все-таки может отказать в прикреплении, сообщает alau.kz

С 15 сентября стартует ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам. У костанайцев будет два месяца на то, чтобы определиться — хотят они остаться в своей медорганизации или сменить ее на другую. Стоит отметить, что с внедрением ОСМС, финансирование поликлиник зависит от того, сколько к ней прикреплено пациентов.

«В городе Костанай у нас есть государственные 4 поликлиники. Это поликлиника №1, 2, 3, 4. А также частные медицинские организации. Это ТОО «Уромед», поликлиника №5 и ТОО «ЖД больница»,- говорит руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области Алия Бекенова.

Пациент вправе сам выбрать не только медорганизацию, но и лечащего врача. Правда, поликлиника может отказать в прикреплении, либо порекомендовать другое медучрждение. Причин на это несколько. Во-первых, перегруженность. По существующим нормативам, за одним лечащим врачом должно быть закреплено не больше 1700 пациентов. Еще одно, это не попадание в зону обслуживания. Пациенту стоит быть готовым к тому, что вызов на дом не будет обслужен.

«Так как основная деятельность осуществляется по принципу территориальной доступности. Медицинская организация может обсудить возможность прикрепления»,- сказала Алия Бекенова.

Что касается студентов, то обычно учебное заведение заключает договор с медорганизацией, поэтому все обслуживаются в одной поликлинике. Но по желанию, студенты также могут самостоятельно перекрепиться. Только услуга эта теперь практически для всех автоматизированная.

«Прикрепиться можно, имея доступ в интернет, через портал электронного правительства. Для прикрепления вам необходимо иметь только электронную цифровую подпись. В самой организации могут прикрепиться по заявлению лица, имеющие статус опекунства, инвалиды, а также пенсионеры»,- заключила Алия Бекенова.

В случае, если нет ЭЦП, воспользоваться можно одноразовым паролем для входа на сайт егов. Как и прежде, если пациент решит сменить поликлинику, обратиться в новую организацию он сможет только с 1 января 2020 года. То есть до конца года, обслуживание будет по старому месту приписки. Костанайцам, которые желают остаться в своей поликлинике, никаких заявлений писать не нужно. Они автоматически остаются закрепленными в мед.организации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.