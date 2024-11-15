Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» сообщает о проведении плановых работ на трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи. В связи с этим с 16 по 20 февраля 2026 года в ряде районов города будет временно ограничено электроснабжение частного сектора, спальных районов и промышленных объектов.
16 февраля
С 10:00 до 17:00 (КТП «Астыкжан», работы на ТП)
Отключение коснётся магазина «Астыкжан» по проспекту Абая, 1.
С 10:00 до 13:00 (ТП-611, работы на ТП)
Без света останутся: ИП Карабаева (минимаркет), ТОО «Мырза-Хан» по ул. Баймагамбетова, 3/2, ИП Исмагулов, СТО.
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 3д, 3б, 3/5; ул. Садовая 75/9, 75/10.
С 10:00 до 18:00 (ТП-253, работы на ВЛ — 16 и 17 февраля)
Детский сад «Мирель» (ул. Центральная, 22а), кафе по ул. Зелёная, 7.
Частный сектор: ул. Центральная, Зелёная, Садовая, Челябинская, Баумана — по указанным адресам.
17 февраля
С 10:00 до 18:00 (ТП-9, работы на ТП)
ТОО «Шуак-2010», ТОО «Сервис КСТ», ряд ИП, магазины «Мечта», «Родос».
Спальный сектор: ул. Уральская, 23.
С 10:00 до 16:00 (ул. Дорожников, промзона, работы на ВЛ)
Отключение затронет АвтоЦОН и ряд предприятий и ИП в промышленной зоне.
С 10:00 до 18:00 (ТП-19, работы на ТП)
ИП Гиязов, магазины «Анара», «Весна».
Спальный сектор: ул. Дощанова — ряд домов.
18 февраля
С 10:00 до 18:00 (ТП-91, работы на ТП)
Клиника «Коктем», детский сад по ул. Летунова, ресторан «Тумар», ТРК «Алау», ТД «Президент», ТД «Абди», спортзал «Рекорд» и ряд магазинов.
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби, ул. Чехова, ул. Шаяхметова, пр. Тауельсиздик.
С 10:00 до 18:00 (ТП-572, работы на ВЛ)
Магазин «Бек», студия «Вундеркинд», частный сектор по улицам 5 Декабря, Алтынсарина, Л. Беды, Кооперативная, Фролова, Островского, Наримановская.
Также временно будут отключены светофоры на пересечениях ул. Алтынсарина — пр. Абая и пр. Абая — ул. Л. Беды.
19 февраля
С 10:00 до 18:00 (ТП-107, работы на ТП)
ТОО «Маренго», ТОО «Милхленд», магазины «Кораблик», «Асель», частный и спальный сектор по ул. Бородина и Шаяхметова.
Отключение светофора: ул. Бородина — ул. Шипина.
С 10:00 до 18:00 (РП-10 №1, промзона, работы на ВЛ)
Предприятия и склады по ул. Ш. Жанибек батыра.
Светофор: ул. Ш. Жанибек батыра — в сторону аэропорта и новой дороги.
20 февраля
С 10:00 до 18:00 (ТП «Кирзавод» №2, работы на ВЛ)
ТОО «Шаруа», дачи «Садовод-Строитель», ТОО «Полгар Агро Кем», ТОО «Элит-Зерно».
Штормовое предупреждение в Костанайской области
Говядина по 12 тысяч тенге: в ассоциации животноводов назвали «справедливую» цену на мясо
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.