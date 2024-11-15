Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» сообщает о проведении плановых работ на трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи. В связи с этим с 16 по 20 февраля 2026 года в ряде районов города будет временно ограничено электроснабжение частного сектора, спальных районов и промышленных объектов.

16 февраля

С 10:00 до 17:00 (КТП «Астыкжан», работы на ТП)

Отключение коснётся магазина «Астыкжан» по проспекту Абая, 1.

С 10:00 до 13:00 (ТП-611, работы на ТП)

Без света останутся: ИП Карабаева (минимаркет), ТОО «Мырза-Хан» по ул. Баймагамбетова, 3/2, ИП Исмагулов, СТО.

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 3д, 3б, 3/5; ул. Садовая 75/9, 75/10.

С 10:00 до 18:00 (ТП-253, работы на ВЛ — 16 и 17 февраля)

Детский сад «Мирель» (ул. Центральная, 22а), кафе по ул. Зелёная, 7.

Частный сектор: ул. Центральная, Зелёная, Садовая, Челябинская, Баумана — по указанным адресам.

17 февраля

С 10:00 до 18:00 (ТП-9, работы на ТП)

ТОО «Шуак-2010», ТОО «Сервис КСТ», ряд ИП, магазины «Мечта», «Родос».

Спальный сектор: ул. Уральская, 23.

С 10:00 до 16:00 (ул. Дорожников, промзона, работы на ВЛ)

Отключение затронет АвтоЦОН и ряд предприятий и ИП в промышленной зоне.

С 10:00 до 18:00 (ТП-19, работы на ТП)

ИП Гиязов, магазины «Анара», «Весна».

Спальный сектор: ул. Дощанова — ряд домов.

18 февраля

С 10:00 до 18:00 (ТП-91, работы на ТП)

Клиника «Коктем», детский сад по ул. Летунова, ресторан «Тумар», ТРК «Алау», ТД «Президент», ТД «Абди», спортзал «Рекорд» и ряд магазинов.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби, ул. Чехова, ул. Шаяхметова, пр. Тауельсиздик.

С 10:00 до 18:00 (ТП-572, работы на ВЛ)

Магазин «Бек», студия «Вундеркинд», частный сектор по улицам 5 Декабря, Алтынсарина, Л. Беды, Кооперативная, Фролова, Островского, Наримановская.

Также временно будут отключены светофоры на пересечениях ул. Алтынсарина — пр. Абая и пр. Абая — ул. Л. Беды.

19 февраля

С 10:00 до 18:00 (ТП-107, работы на ТП)

ТОО «Маренго», ТОО «Милхленд», магазины «Кораблик», «Асель», частный и спальный сектор по ул. Бородина и Шаяхметова.

Отключение светофора: ул. Бородина — ул. Шипина.

С 10:00 до 18:00 (РП-10 №1, промзона, работы на ВЛ)

Предприятия и склады по ул. Ш. Жанибек батыра.

Светофор: ул. Ш. Жанибек батыра — в сторону аэропорта и новой дороги.

20 февраля

С 10:00 до 18:00 (ТП «Кирзавод» №2, работы на ВЛ)

ТОО «Шаруа», дачи «Садовод-Строитель», ТОО «Полгар Агро Кем», ТОО «Элит-Зерно».

