С 19 по 22 октября будут отключать электричество в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 19 по 22 октября 2022 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 15 по 22 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. ул. Мира 11-20а, ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

19 октября 10:00 до 19:00 — ТД «Азия», ИП Амирова, детский сад № 4, магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».

Спальный сектор: ул. Чернышевского 68, ул. Строительная 16, ул. Карбышева 17,19,21.

20 октября 10:00 до 19:00 — кафе «Тандыр», Пивная № 1, ТОО «Агро-РТИ». Спальный сектор: ул. Уральская 2,2а,4/1,6, пер. Уральский 4, пер. Уральский 6/1,пер. Уральский 8.

20 и 21 октября 10:00 до 17:00 — ресторан «Глория», ТОО «Пласт-окно». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 19,20. Частный сектор: ул. пр. Тауелсиздик 8-21. ул. Сьянова 62-83, ул. Набережная 31-73, 42/1,42/2, 43/1,44/1,43/2,44/3, пр. Аль-Фараби 13,15,13/1,15/1,15/3. Светофоры: ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик, ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби.

21 и 22 октября 10:00 до 19:00 — школа № 17, детский сад при школе № 17. Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14

26 октября 10:00 до 14:00 — магазин «Алтын», ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302. Частный сектор: ул. Алтынсарина 193-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова 242-320, ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.

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