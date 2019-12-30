С 2020 года за пьяное вождение в Казахстане можно сесть на 10...

С 2020 года в Казахстане вступит в силу отдельная статья уголовного кодекса о пьяном вождении – за это можно будет получить срок до 10-ти лет лишения свободы и запрет на вождение автомобиля на всю жизнь, пишет NUR.KZ.

В новой статье 345-1 «Нарушение ПДД в состоянии опьянения» кодекса прописано наказание от 1 до 7 лет лишения свободы, а также запрет на управление авто на 10 лет.

Если пьяное вождение стало причиной смерти двух и более лиц – человек наказывается лишением свободы от 7 до 10 лет, также ему пожизненно запрещается управлять машиной.

За повторное пьяное вождение, согласно статье 346, наказание становится еще более суровым.

Человек сразу лишается прав на всю жизнь, также в разных частях этой статьи УК прописано лишение свободы до 5 лет и до 8 лет, если от пьяного вождения никто не погиб.

С 2020 года за пьяное вождение в Казахстане можно сесть на 10 лет

Если в случае повторного пьяного вождения наступит смерть человека, преступник сядет на срок от 7 до 9 лет, если погибнет два и более лица – от 8 до 10 лет лишения свободы.