С 2021 года на полигонах ТБО будет запрещено утилизировать строительный мусор и пищевые отходы

В Казахстане вводится новое правило. Со следующего года на официальных полигонах ТБО будет запрещено утилизировать строительный мусор и пищевые отходы. Все это должно быть сначала отсортировано, а затем переработано. Однако, по ряду причин, новшество вызывает опасения, как у экологов, так и у предприятий, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора, передает alau.kz

В Казахстане несколько лет назад была разработана экологическая концепция по переходу к зеленой экономике. И основным в этом деле стал вопрос переработки мусора. Так, к 2030 году доля переработки должна достигнуть 30 процентов, а к 2050 году — 50 процентов. Для этого в экологический кодекс даже были внесены изменения. К примеру, с 2016 года на полигонах запрещено захоранивать ртутьсодержащие лампы и приборы, лом металлов, отработанные масла и жидкости, батареи, электронные отходы. С 1 января 2019 года вступил в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. Но в процессе возникли трудности.

«Эта работа комплексная, системная, которая еще не на таком уровне как хотелось бы и проблема в этом действительно есть. Допустим в городе Костанае в Тазалыке стоит сортировочная линия, которая до сих пор не работает. Для того чтобы мусор неположенный не захоранивать на полигоне, нужно его в первую очередь сортировать», — рассказал руководитель департамента экологии Костанайской области Талгат Сабиев.

Но несмотря на проблемы в этом, уже со следующего года внедряется новая законодательная норма. На полигонах будет запрещено захоранивать строительный мусор, а также пищевые отходы. Сразу возникает вопрос, куда все это девать? Конкретного решения пока нет. Но одним из выходов, который видят эксперты, является привлечение бизнесменов. Тем более пример у нас уже есть.

«В городе Лисаковск уже на полигоне ТбО применяется метод переработки с использованием калифорнийских червей. То есть органические отходы размещаются в траншею, где уже имеются калифорнийские черви и в процессе их деятельности отходы эти перерабатываются и превращаются там в гумус»,- пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Амангельды Исмаилов.

Такая работа требует целого ряда мероприятий. В департаменте экологии пояснили, что с владельцами полигонов ТБО сейчас ведутся беседы, чтобы организовать работу, продумать способы сортировки и саму утилизацию. Тем более, что принимать этот мусор на полигоне должны, а вот как с ним быть дальше, их дело.

«Местные исполнительные органы совместно с теми организациями, которые занимаются вывозом и утилизацией, переработкой должны организовывать раздельный сбор, переработку, утилизацию, правильное захоронение и все мероприятия по отходам», — добавил Талгат Сабиев.

Ни компании, которые занимаются вывозом, утилизацией мусора, ни экологи пока не разработали конкретного механизма, как все это сделать. Есть опасения, что выполняться эта законодательная норма не будет. Талгат Сабиев отметил, что зачастую местные исполнительные органы не уделяют должного внимания экологии. Самый яркий пример — стихийные свалки. Из 8 проверенных сельских населенных пунктов, в трех акимы не выполнили предписаний об устранении свалок. Все они в районе Беимбета Майлина. Эти сельские акимы будут привлечены к административной ответственности.

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