С 2024 года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя

С 1 июля 2023 года вступает в силу Социальный кодекс, одна из норм которого регламентирует вопросы введения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

В ЕНПФ пояснии, что с 1 января 2024 года функции фонда дополнятся учетом ОПВР, которые будут осуществляться за счет собственных средств работодателя и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина ОПВР рассчитывается от ежемесячного дохода каждого работника: с 1 января 2024 года в размере 1,5% с ежегодным увеличением до размера 5% в 2028 году.

«Нагрузка для работодателя на фонд оплаты труда снижена за счет того, что взносы растут поэтапно. Согласно Социальному кодексу, ОПВР будут выплачиваться работодателями не за всех работников, а лишь за рожденных в 1975 году и позднее. Поэтому выплаты за счет ОПВР начнут получать работники, которые выйдут на пенсию только в 2038 году», — пояснил председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов.

Ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее размера минимальной заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Для работодателей — налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, указанных в главе 89-1 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доля обязательных пенсионных взносов работодателя в ставке единого платежа с заработной платы работника составляет: с 1 января 2024 года – 7%; с 1 января 2025 года – 10,5%; с 1 января 2026 года – 14,1%; с 1 января 2027 года – 17,4%; с 1 января 2028 года – 19%.

ОПВР уплачиваются в ЕНПФ работодателями (как налоговыми агентами) через государственную корпорацию «Правительство для граждан» с приложением списков работников — физических лиц, за которых перечисляются ОПВР.

Отметим, что в отличие от индивидуально-накопительной пенсионной системы пенсионные накопления за счет ОПВР являются условно-накопительными, поэтому они не являются собственностью работника, не наследуются, не могут быть переведены по выбору вкладчика в управляющую компанию для доверительного инвестиционного управления и/или в страховую организацию для покупки пенсионного аннуитета, а также на них не распространяется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений.

https://kapital.kz/finance/116838/s-2024-goda-vvodyat-sya-obyazatel-nyye-pensionnyye-vznosy-rabotodatelya.html

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