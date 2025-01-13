Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения РК от 30.10.2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования», сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает тарифы на медицинские услуги по лечению 9244 заболеваний по международной классификации болезней 9 и 10 пересмотра – МКБ 9/10.

Тарифы указаны за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Тариф определяется с учетом:

базовой ставки, которая составляет 174 722,63 тенге;

коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ;

поправочных коэффициентов согласно Правилам и методике формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

коэффициента учета надбавок за работу в сельской местности;

коэффициента учета продолжительности отопительного сезона;

экологическим коэффициентам;

в некоторых случаях – академического коэффициента, научно-инновационного поправочного коэффициента и других.

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 декабря 2024 года № 943 вводится в действие с 1 января 2025 года

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