В Сенат поступил одобренный Мажилисом закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, передает informburo.kz
Документ предусматривает финансирование пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с учётом их увеличения на 10% с 1 января 2026 года.
Согласно закону, с этой же даты устанавливаются следующие показатели:
- минимальная заработная плата — 85 000 тенге;
- минимальная государственная базовая пенсионная выплата — 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии — 69 049 тенге;
- месячный расчётный показатель — 4 325 тенге;
- прожиточный минимум — 50 851 тенге.
Депутаты Мажилиса предлагали повысить минимальную зарплату до 110 тысяч тенге, однако правительство не поддержало инициативу, и данная норма не была включена в закон.
Кроме того, с 1 января 2026 года устанавливается ежемесячная компенсация на содержание жилья и оплату коммунальных услуг в размере 3 739 тенге для военнослужащих (за исключением срочной службы), а также сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и государственной фельдъегерской службы.
В республиканском бюджете на 2026 год также предусмотрены гарантированные трансферты из Национального фонда в размере 2,77 трлн тенге.
