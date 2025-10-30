В Сенат поступил одобренный Мажилисом закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, передает informburo.kz

Документ предусматривает финансирование пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с учётом их увеличения на 10% с 1 января 2026 года.

Согласно закону, с этой же даты устанавливаются следующие показатели:

минимальная заработная плата — 85 000 тенге;

минимальная государственная базовая пенсионная выплата — 35 596 тенге;

минимальный размер пенсии — 69 049 тенге;

месячный расчётный показатель — 4 325 тенге;

прожиточный минимум — 50 851 тенге.

Депутаты Мажилиса предлагали повысить минимальную зарплату до 110 тысяч тенге, однако правительство не поддержало инициативу, и данная норма не была включена в закон.

Кроме того, с 1 января 2026 года устанавливается ежемесячная компенсация на содержание жилья и оплату коммунальных услуг в размере 3 739 тенге для военнослужащих (за исключением срочной службы), а также сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и государственной фельдъегерской службы.

В республиканском бюджете на 2026 год также предусмотрены гарантированные трансферты из Национального фонда в размере 2,77 трлн тенге.

Жильё на пенсионные выплаты: Минпром против пятилетнего запрета перепродажи Министерство промышленности и строительства Казахстана не поддержало инициативу «Отбасы банка» об ограничении перепродажи жилья, приобретённого...

Налоги вместо серых схем: что случится с ценами на аренду жилья В Казахстане намерены навести порядок на рынке аренды жилья: Министерство финансов готовит меры по легализации...

Вниманию водителей: на платных трассах заработала автофиксация скорости С 29 октября 2025 года на платных участках республиканских автодорог национальная компания «ҚазАвтоЖол» начала напрямую...