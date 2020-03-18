С 22 марта Алматы закроют полностью: желающим покинуть город дали трое суток

Все блок-посты на границе Алматы будут полностью закрыты в 00.00 22 марта, сообщил первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов, передает informburo.kz

Всем, кто хочет въехать или выехать из города, даётся 72 часа.

Это означает, что город будет полностью закрыт: всё автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение с этого времени приостанавливается.

«Рекомендую всем не выходить из дома, находиться в полной изоляции. Это не шутки. От корорнавируса сейчас пока никакого лекарства нет. Спасаются лишь те, кто остаётся дома. Очень много людей работают у нас из других регионов. Нужно всем ехать по домам. Те, кто не живёт в Алматы, пусть едут домой и занимаются домашними делами», – сказал первый заместитель акима.

Работодатель может обеспечить сотрудника из другого региона жильём, питанием и работой. Тем, у кого это не получится, должны уехать домой, сказал первый замакима.

По словам Кожагопанова, в городе начинается полная дезинфекция, поэтому жителям тем более рекомендуется находиться дома.

В город будет заезжать только спецтранспорт и обеспечивающие жизнедеятельность и охрану города машины. Будет организован «зелёный коридор» для грузов.

«Временно прекращают работу все торговые объекты за исключением продовольственных. Продовольственные будут работать без ограничений. Непродовольственная группа вся закрывается», – заявил Кожагапанов.

Позже он добавил, что аптеки также продолжат работу в прежнем режиме.

Так как люди сидят дома, службы вывоза ТБО не справляются с количеством мусора, признал замакима и попросил алматинцев отнестись к этому с пониманием.

Передвижение личного транспорта и людей внутри города не ограничивается. Общественный транспорт (в том числе метро) будет работать в штатном режиме, интервал увеличивается на 20%. Вопрос о работе служб такси в городе ещё не решён.

«Сегодня не время думать о производстве и его росте, – обратился Кожагапанов к предпринимателям Алматы. Думайте о здоровье и жизни своих сотрудников».

19 марта в Алматы и Нур-Султане вводится карантинный режим. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 – в Алматы, 18 – в Нур-Султане.

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