Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») сообщает о проведении плановых работ на объектах электроснабжения. В связи с этим с 23 февраля 2026 года в частном секторе и спальных районах города временно будет ограничена подача электроэнергии.
Отключения связаны с работами на воздушных линиях (ВЛ) и трансформаторных подстанциях (ТП).
23–24 февраля (с 10:00 до 18:00)
КТП-21 (работы на ВЛ)
Без электроснабжения останутся магазин «Фрукты» (ул. Баймагамбетова, 192), частный сектор по улицам Козыбаева, Баймагамбетова, Байтурсынова, Пролетарская, пр. Назарбаева, а также светофор на пересечении пр. Н. Назарбаева и ул. Баймагамбетова.
23 февраля (с 10:00 до 18:00)
ТП-101 (работы на ТП)
Отключение коснётся ТОО «Саябак-2018» (ул. Победы, 68).
24 февраля (с 10:00 до 18:00)
КТП «Технополис» (работы на ТП)
Без света временно останется ТОО «Технополис» (ул. Уральская, 42).
25 февраля (с 10:00 до 18:00)
ТП-205 (работы на ТП)
Отключение затронет магазины «12 Месяцев», «Корзина КСТ», «Восток», «Аурум», «Мастер-Умелец», «Кристалл», ТОО «Ахчин Г», а также ряд адресов в спальном и частном секторах по улицам Северная, Абая, Алтынсарина, Лермонтова.
25–26 февраля (с 10:00 до 18:00)
ТП-247 (работы на ВЛ)
Под отключение попадёт частный сектор по улицам Карбышева, Западная, Сибирская, Лесная, Строительная, Ленинградская.
26–27 февраля (с 10:00 до 18:00)
ТП-231 (работы на ТП)
Без электроэнергии временно останутся кафе «Тандыр», ИП Баязитова, магазины «Зара», «Лана», «Пивная №1», «Низкоцен», а также дома по улицам Ш. Жанибек батыра и Мауленова.
26 февраля (с 10:00 до 18:00)
ТП-252 (работы на ВЛ)
Отключение коснётся СТО по ул. Рудненская, магазина «Табыс», частного сектора по улицам Рудненская, Гагарина, Ленинградская, К. Маркса, Соколовская. Также будет отключён светофор на пересечении улиц Гагарина и Рудненская.
26 февраля – 3 марта (с 10:00 до 18:00)
ТП-572 (работы на ВЛ)
Под ограничения попадёт детская студия «Вундеркинд», частный сектор по улицам Наримановская, Кооперативная, Баймагамбетова, Фролова, Л. Беды, 5 Декабря, Алтынсарина. Будут отключены светофоры на пересечениях ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды и пр. Абая – ул. Л. Беды.
27 февраля (с 10:00 до 14:00)
ТП-696 №1 (работы на ВЛ)
Без электроэнергии останутся АЗС «Гелиос №2», АЗС «KST trade №14», СТО, автомойка TTS, кафе «Таир», магазин «Инструмент».
В компании просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее учитывать график отключений при планировании своих дел.
