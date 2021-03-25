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С 23 марта введены ограничения для автотранспорта в Костанайской области

inform.kz

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Ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог после зимы, сообщили в Костанайском филиале «Казахавтодор». 

С 23 марта по 1 мая данные ограничения введены в Костанайской области.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

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