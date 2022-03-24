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С 23 марта введены ограничения на республиканских автодорогах

uralskweek.kz

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Информацию для водителей распространила пресс-служба КОФ АО “НК “ҚазАвтоЖол”.

В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2022 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам. В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

А с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
— осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
— мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
— гуманитарную помощь пострадавшим,
— перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.

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